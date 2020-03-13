新冠肺炎導致美國股市重挫，前民進黨立委沈富雄今認為，美國總統川普不學無術，又多政治考量，以致本週方寸大亂，又是侈言所得稅全免，又是歐洲航班全停，結果股市狂瀉。

沈富雄說，之前他認為，對於新冠肺炎疫情，「天下之大，唯此三人不怕它」，川普就是其中一人，現在川普已經不及格，德國總理梅克爾取而代之。

沈富雄今在臉書發文指出，新冠病毒讓天下大亂，人心惶惶，只有三人處變不驚，「不過其中一人這兩天立場有變，舉止失措，我把他剔除了」。

他說，三人中有兩個大咖，其中之一就是川普，上週他的看法原是對的，但是他不學無術，又多政治考量，以致本週方寸大亂，又是侈言所得稅全免，又是歐洲航班全停，結果股市狂瀉，他不及格了。

他說，另一大咖是Tesla（特斯拉）總裁Elon Musk（馬斯克），此人之眼光、手筆非常人所能及，他說：因Corona（新冠肺炎）病毒而Panic（恐慌）的是dumb（愚蠢的），我同意。

他指出，剩下的一人是小咖，之所以不慌，是因為他摸清了這隻病毒的習性，以看「類流感」的心，看它走完「類流感」的行程，何懼之有？

沈富雄說，他開除了川普後，找梅克爾替代，梅克爾說：最後德國將有70％的國人得此病。言畢卻一點不慌。何故？以看流感的心看這隻病毒也。

他表示，時下最流行的看法是歐洲將成為下一個重災區，這也是無稽之談。米蘭類似武漢，義北等同湖北，西班牙、法國可能成為另一個河南，其他十二個國家都是世界一流的國家，處理這個瘟疫綽綽有餘。且看今天德國的確診數2078，死亡數3，死亡率0.14％，歐洲怎麼會有事？

(中時 )