54歲楊姓男子駕駛大貨車今（13日）上午10時許，行經新北市新店區安康、安和路口，楊男疑因未將大貨車吊臂收起，吊臂直接撞斷橫跨道路的號誌燈桿。（翻攝照片）

54歲楊姓男子駕駛大貨車今（13日）上午10時許，行經新北市新店區安康、安和路口，楊男疑因未將大貨車吊臂收起，吊臂直接撞斷橫跨道路的號誌燈桿。（翻攝照片）

54歲楊姓男子駕駛大貨車今（13日）上午10時許，行經新北市新店區安康、安和路口，楊男疑因未將大貨車吊臂收起，吊臂直接撞斷橫跨道路的號誌燈桿，所幸未有人員傷亡，車禍事故一度造成車輛回堵，警方立即透過警廣通知用路人改道並派員在現場疏導，目前車禍已排除，楊男酒測值為零，車禍原因待進一步釐清。

(中時 )