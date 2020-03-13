大貨車吊臂未收起 撞毀號誌燈桿 12:332020/03/13 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 54歲楊姓男子駕駛大貨車今（13日）上午10時許，行經新北市新店區安康、安和路口，楊男疑因未將大貨車吊臂收起，吊臂直接撞斷橫跨道路的號誌燈桿。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 54歲楊姓男子駕駛大貨車今（13日）上午10時許，行經新北市新店區安康、安和路口，楊男疑因未將大貨車吊臂收起，吊臂直接撞斷橫跨道路的號誌燈桿。（翻攝照片） 54歲楊姓男子駕駛大貨車今（13日）上午10時許，行經新北市新店區安康、安和路口，楊男疑因未將大貨車吊臂收起，吊臂直接撞斷橫跨道路的號誌燈桿。（翻攝照片） 54歲楊姓男子駕駛大貨車今（13日）上午10時許，行經新北市新店區安康、安和路口，楊男疑因未將大貨車吊臂收起，吊臂直接撞斷橫跨道路的號誌燈桿，所幸未有人員傷亡，車禍事故一度造成車輛回堵，警方立即透過警廣通知用路人改道並派員在現場疏導，目前車禍已排除，楊男酒測值為零，車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #車禍 #吊臂 #大貨車 #號誌燈 #警廣 也許您會感興趣 推薦閱讀 暖心議員幫車禍傷者撐傘 網友直誇：最美的風景 16:142020/03/09 社會 貨車撞機車 騎士捲車下當場身亡 17:142020/03/09 社會 車禍死亡數4年最高 5成肇因是高齡者騎車 14:262020/03/10 生活 基隆火車站周遭燈光昏暗車禍頻傳 市議員點亮周遭確保安危 14:432020/03/10 生活 差點以為打不了球 日本球王想奪奧運金牌 21:192020/03/10 體育 前警廣名主持人阿國約砲持毒 緩起訴戒癮 10:512020/03/11 社會 前警廣主持人阿國 須戒癮治療 04:102020/03/12 社會新聞 拆車牌欠1.4萬通行費 大貨車栽了 11:492020/03/12 生活 社會熱門新聞 F乳蔡宜芳被整合 細數台灣名人沉浮摩鐵文化 - 社會 偷情鐵證！蔡宜芳走進摩鐵前的中午…甜密PO文「進了我…」 - 社會 趴趴走4次遭重罰100萬 居家檢疫男情緒不穩送醫 - 社會 F奶蔡宜芳不倫戀 陳揮文3句「老司機忠告」太精闢 - 社會 蔡宜芳爆哭認愛張益贍 肥宅輸49歲阿伯好沸騰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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