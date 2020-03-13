到底眾所期待的蘋果(Apple Inc.)新平價手機 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)什麼時候才會推出？有 YouTuber 因業界報導蘋果已推遲春季發表會，預測這一款頗受期待的平價 iPhone 將會在官網直接上架開賣。蘋果過往也有未發表 iPhone 但是直接在官網開賣的歷史，不過大多都屬於新顏色(iPhone 7系列以及iPhone 8系列的 PRODUCT RED款式都是直接在官網上架)，而非全新尚未發表過的手機。因此如果推測屬實，iPhone 9也算是寫下先例。

專門製作手機概念影片的 YouTube 頻道《the Hacker 34》日前發表了關於 iPhone 9 (暫定名稱)的影片，並宣稱這一款手機定價 399 美元起，將會在蘋果官網直接上架。比較出人意料的是，他宣稱 iPhone 9 除了可支援有線充電，也將支援無線充電，也就是說跟 iPhone 8、iPhone X (含)之後的新機有同等待遇。該頻道也預測新機將有藍、黑、粉紅三種顏色，搭載 A13 晶片、續航力有望比 iPhone 8 高出 5 小時，但不支援 5G。

由於《the Hacker 34》目前訂閱數僅有 6710 人，再加上原本近期業界關於蘋果 iPhone 9 的相關新聞(上市與價格等資訊)很多，YouTuber 方面提前預測新機將會在官網直接上架，有其可信度。不過他推測新機將支援無線充電、而且機身顏色為藍、黑、粉紅，都跟爆料歷史更長久且準確度更高的天風國際分析師郭明錤的預測不同。郭明錤先前預測 iPhone 9 將支援 Touch ID，沒有特別指稱過將支援無線充電，並認為新機將有太空灰、白色與紅色等三色，預測價格與 2016 年的 iPhone SE 一樣，399 美元起跳。

值得留意的是，透過《9to5mac》挖掘提前洩漏的 iOS 14 程式碼，當中直接發現了 iPhone 9 的蹤跡。代表這一款新品確實存在，且可能鄰近最終發表時間。先前外界預測蘋果有可能在 3 月 31 日舉辦春季發表會，4 月 3 日開賣新機。但因為新冠肺炎在美國疫情升溫，有報導推測春季發表會已被延後。此外，新機要如期上市，也受到中國大陸蘋果供應鏈在年後復工緩慢的影響恐不及備貨。在疫情與產量都難以掌控的情況下，到底 iPhone 9 會在何時上市，確實成了一個謎。

(中時電子報)