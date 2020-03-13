陳信維現為東風節目《Women說》帥氣鮮肉代表，主持突飛猛進，直白表現獨樹一格，開始受到女性觀眾注意，外表總給人偶像、帥哥形象的他，在節目上常會有天外飛來一筆的註解，綜藝感十足，他透露會有這些表現，其實都是經歷的累積，身為節目鮮肉老大的他，向學弟、妹分享經驗談。

陳信維185公分身高優勢，踏入演藝圈先當模特兒，後來轉當歌手，去年更踏出舒適圈主演八大《90後的我們》、加入東風《Women說》鮮肉代表，他從一開始不知所措，到現在駕輕就熟，利菁就曾經誇獎他表現自我很棒，「你不做節目效果，也是個效果。」

陳信維的角色定位就是男性視角，從男生的角度給意見，「因為我就代表一般男人的看法，喜歡的就喜歡，比較直白，也不會說謊，不假思索說出來的話，有時候會給節目創造出一些火花。」他上節目沒有偶包，身邊親朋好友都覺得他在節目上和私底下個性完全一樣，「我覺得要走綜藝，保持真實性越能長久，就算是尷尬的瞬間，都是一種節目效果。」

東風《Women說》全新一季改版開播，主持人李明川、鄭雅勻，另加入許多伊林同門後輩，學弟、妹們爭相求教，陳信維建議，「要有信心、做自己，但要會拿捏，不要變成自大、白目或自以為。」

(中時 )