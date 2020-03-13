嘉義市一名黃姓男子（60歲）昨（12）日晚間11時許，持汽油彈縱火燒車，現場傳來爆炸及女性尖叫哭喊聲，接著冒出濃濃黑煙，引起附近店家注意並報案，所幸並未釀成傷亡，據了解這起縱火燒車是因為男女之間感情糾紛引起。

警方調查，黃男昨日晚間將汽油分裝在3個牛奶瓶裡，再以打火機點燃丟向一旁女友的白色轎車，瞬間傳出爆炸聲響，車頭起火燃燒，附近店家聞聲查看發現一名女子在車旁不斷尖叫、哭喊，於是報警；警消獲報後，立即派員前往撲滅火勢，而黃男犯案後隨即逃逸，半小時之後，才主動至派出所投案。

黃男供稱自己和車主有感情、財務糾紛，因吵架心生不滿，才會憤而犯案。警方到場勘驗時，找到了裝有汽油的牛奶瓶、打火機，疑似是作案工具，而黃男的車子就停在白色轎車旁。警方進入黃男車內蒐證，找到了2.5公升的汽油，前座還留有一把水果刀，警方將黃男依《縱火罪》送辦。

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(中時電子報)