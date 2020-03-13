新冠肺炎疫情正炙，台大著名的杜鵑花節也只能改成線上直播！台大今年因應疫情，早早宣布3月14日的杜鵑花節改為線上直播，學系和社團博覽會也改為線上舉辦，台大並為校園內受疫情影響的商家提出紓困方案。

淡淡3月天，過去台大杜鵑花節總能見到椰林大道熙來攘往人潮，草坪上、樹底下也常可見以花排字，另外也會同時舉辦學系和社團博覽會，吸引高中生到訪了解系所特色，今年3月台大校園內卻分外冷清，杜鵑花節和學系和社團博覽會都改為線上舉辦。

台大臉書粉絲專頁近日還貼出「台大杜鵑花節防疫升級，安全賞花123」，幽默建議民眾「雙重防護」，可戴口罩加上安全帽賞花，莫忘與他人距離1公尺，當然也可以參加線上杜鵑花節看直播並同時逛線上學系博覽會。

另外台大也暖心為校園商家提出紓困方案。台大表示，新冠肺炎疫情日趨嚴峻，不只影響學校的學生、教學和學習，同時延後開學，很多校內商家從過年春節起就備受衝擊。台大視這些商家為「校園的合作夥伴」，希望能共體時艱，攜手度過疫情難關，因此將提供校內餐飲、3C等生活服務的合作商家，3、4月租金減半；校園臨馬路邊及校園外的合作商家，3、4月租金減收25％；承租台大古蹟及歷史建築營運中的商家可延長租期2個月。

此外，依《促進民間參與公共建設法》委外營運的場地，由民間機構依個案契約約定，若能提出具體損害事實，也可申請減免租金或延長許可。

台大表示，上述紓困方案，將先行2個月也就是3、4月，再視疫情發展後續調整，共度難關。

(旺報 )