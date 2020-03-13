全球因為新冠肺炎陷入恐慌大鬧股災，台股資優生台積電(2330)也難逃波及，兩家美系外資針對台積電出具最新報告就說，儘管台積電領導地位難以取代，但新冠肺炎疫對終端需求的影響比預期嚴重，分別將台積電目標價從370元降至335元、由365元下修至350元。

美系外資指出，儘管目前半導體供應鏈還沒有出現明顯的砍單現象，但是預計接下來的2至3個月恐將面臨訂單下修，主要大陸第一季市場需求放緩，加上歐美需求未來數個月也可能下滑，故下修台積電2020年全年營收成長率由22%調降至20%，目標價由370元下修至335元，重申「加碼」評等。

還有另外一家美系外資也指出，儘管還是看好5G、雲端及物聯網(IoT)等趨勢將帶動半導體整體市場的需求成長，且台積電在晶圓代工的領導地位難以取代，未來在人工智慧(AI)及高效能運算市場占有率將持續提升，不過受到新冠肺炎疫情爆發衝擊，對終端需求的影響比預期來的嚴重，故調降台積電2020年、2021年每股獲利3.1%、1.5%，分別為16.09元、18.4元，目標價由365元下修至350元，重申「買進」評等。

台積電今開盤重挫6%，其後儘管跌幅收斂，但12:00時依舊有近5%的跌幅，今股價最低達272.5元。

(時報資訊)