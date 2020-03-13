民眾黨新秀、政治F奶甜姐兒蔡宜芳，驚爆與柯文哲心腹張益贍大搞不倫戀，甚至滑進摩鐵3小時，且被發現，蔡宜芳在同天中午兩人喝咖啡時，就在私人帳號甜蜜PO文「我又更完整一點，也是因為你」。沒想到幾小時後，兩人真的到摩鐵『整合』，事後還向媒體說，他們是去摩鐵「談公事」。

張益贍（見圖）帶蔡宜芳上摩鐵，從蔡示愛PO文足見他擄獲美人心。（中時資料照）

據《CTWANT》報導，就在他們「談公事」的同時，該刊記者在外面滑著臉書時，竟看到蔡宜芳同一天在臉書私人帳號上分享盧廣仲前年的歌曲《幾分之幾》，並引述歌詞「那一天你走進了我的生命，謝謝你成為了我的幾分之幾，如果我又更完整一點 也是因為你，某一天你離開了我的生命，謝謝你曾經是我的幾分之幾」，文末不忘加個愛心符號，大讚歌詞很美，顯然歌詞完全打中她的心，有如陷入熱戀中的女性PO文內容。

該報導還指出，蔡宜芳除了自覺被張益贍「完整一點」，在這「談公事」的3小時中，蔡宜芳粉絲團文章露出，一度讓《CTWANT》記者以為是摩鐵實況，不過卻是分享她自己18歲照片，力挺18歲公民權改革，顯然是事先預排好的內容。

此外，蔡宜芳還在2月14日情人節當天，PO出抱花的照片，內文寫著「願每一朵玫瑰都可以找到細心呵護自己的小王子，願每一個小王子都可以找到那朵讓他願意放棄一片花園的玫瑰，願B216星球永遠都有這麼美的故事」。

文末還加上「愛要耐心等待仔細尋找」，讓該報記者直呼「這種自己找到另一半就願有情人終成眷屬的想法令人感動，但可惜她的『小王子』並沒有放棄花園。」但滑進摩鐵事件爆發後，蔡宜芳已將其所有臉書帳號關閉。

(中時電子報)