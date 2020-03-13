***免責聲明：本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

編按：此文為林家洋分析師9日文章

臨時決定寫下這篇文，是因為今天新聞媒體不斷的報導，因為OPEC與俄羅斯之間的石油供應管理談判破局，引爆了慘烈的石油戰爭，油價一度跌至每桶30美元以下，受到這樣訊息的影響，澳洲股市暴跌7%、英德法等歐股普遍也都下跌7%以上。

對於事後論者來說(尤其是國際評論專家，絕大多數都是依照歷史經驗的事後論者)，上一次油價下跌至30美元以下是在2016年初，當時全球的經濟與景氣萎靡不振，所以現在看到油價重挫至此，馬上就引起全球股市的動盪，也一定會來事後論一下，我相信明天報紙會寫的財經消息，除了歐洲疫情沒有受到控制之外，又會把油價的問題拿出影射股市的下跌，所以我覺得對於財經有興趣的投資人，其實都應該要有這方面的正確認知，不能光看新聞被事後論者影響才行。

109-03-09原油期貨走勢圖

一定要有的前言

這篇文會談到的是總體經濟的角度對照景氣，並不是預測股市未來的走向，請讀者不要自行聯想。

事實上股市現在就是已經處在空頭格局之中，道瓊的走勢早就在2月25日轉為空頭趨勢(季線下彎、頸線跌破)，台股好一點，兩度跌破後又站上頸線，直到上週五才又長黑摜破，相對於國際股市已經算是比較強勢的表現了。既然一樣是在空頭趨勢之中，我要談到的是操作股票的人對於石油崩跌時應有的觀念，而不是預測股市未來的行情。

109-03-09前晚道瓊走勢圖

109-03-09加權股價走勢K線圖

從GDP(景氣)公式來拆解元素

念過經濟學的人都知道GDP=C+I+G+X-M，對於股市交易者來說，知道這個公式是必須的，其中C代表消費、I代表投資、G代表政府支出、X與M則是出口與進口。接下來我們來談過去的歷史。

2015年前全球股市都低迷，台股一度跌到7203點，環境背景是日本負利率、2000年與2010年實施兩次QE、美元量化寬鬆從2009年QE1、2010年QE2、2011年QE3、2012年延長QE3，歐元區2015年1月與12月實施兩次QE，但是成效都不佳。當時用來評估景氣是否轉為樂觀的消費者物價指數(CPI)年增率，設定的通膨目標為2%，可是經過了幾年全球大量的量化寬鬆，這個目標始終沒有達成。

為什麼？因為油價的長期下跌抵銷了消費力道。也就是GDP公式中的C消費，本來透過QE帶動的消費力量，這個數字卻被油價的下跌抵銷了。

2014-2016年油價崩跌區段

也就是在那一年，國際專業機構還預測油價會到一字頭時，當時我多次在公開演講中談到「油價止跌日、股市起漲時」這個觀點，以及這個公式的影響，因為當油價不再下跌，GDP公式中的C消費不再被抵銷，QE所帶來的正面力量加上乘數效果，才會出現有感的經濟成長。所以當時油價在兩年內的時間由100美元以上，跌至25.8美元，是源自於OPEC制裁頁岩油造成的，這才是全球景氣始終無法被財政政策、貨幣政策刺激上揚的主要因素。

現在與當年的不同之處

環境不同，景氣不一樣，同樣的石油價格帶來的效應也不相同。

狀況一：在2013年的時候，油價連續緩跌了一年半，現在的油價在上個月還有50美元，不到一個月的時間快速崩跌四成，一個是長期趨勢性的崩跌，一個是短期內急速的重挫。

狀況二：當時全球早已經為了低迷的景氣不斷地提出救市措施，油價依然走自己的路來拖累股市；現在的結構顯然股市的巨幅修正，是因為疫情帶來經濟層面的不確定性影響，油價重挫再打了一巴掌加速股市的下跌。

狀況三：2016年一月份，油價落底起漲，美股也在同一時間起漲，這表示當時市場上對於景氣的殷求，到了油價一上升帶來消費力道的成長，已經可以預期景氣不會再壞，股市就跟著扭轉；現在的狀況一樣是油價的下跌，但還沒看到油價落底之前，資金也就會依照上次的經驗暫時先停看聽。

所以，假設未來的油價走出長期空頭，那麼現在的30美元可能還算是高價，若低迷持續一年以上會帶給全球經濟的重創將比當年還要可怕，不過中間肯定會先經過反彈；但假如油價一次就狂崩到讓人不敢相信的地步，那麼V型反轉的機率就會大幅提高了，V型反轉的位置指的是跌破前低之後開始計算，而現在的走勢符合，油價從45美元的低點跌破馬上就進入了急跌段。

結論

這一篇文並不是要對於總體經濟的教學，而是恐慌的氣氛之中，人往往會失去理智，如果少了正確的觀點，常常會做出錯誤的判斷。油價的急速崩跌未來會如何，現在不知道，但是有了正確的油價與GDP的關聯認知之後，就不至於被評論油價的新聞帶著風向跑。

也就是說，現在油價的下跌還屬於扯後腿階段，當極端價格出現後，油價從低點止跌才是帶動經濟成長力量出現，跟油價是多少價位無關，油價的價格數字與股市漲跌也無關，是基於景氣的成長與否來判斷股市未來會有的動向。如果油價快速的崩跌之後馬上止穩，對於景氣的影響也就可以被預期，那麼影響股市趨勢就不大；相反的，如果長期走跌，讓人無法預測未來低點，甚至有比OPEC與俄羅斯的談判破裂更嚴重的事件出現，使景氣的未來又出現不可預測性，那就不宜對於股市的止穩有過度的樂觀預期。

※本文由林家洋授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)