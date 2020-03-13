新冠肺炎疫情蔓延至全球，全球投資人面對疫情的不確定性使得金融市場大幅震盪，再加上油價又大跌，國人最喜歡的高收益債基金也跟著大回檔。高收益債基金該如何因應？聯博表示，沉著面對短期利空，避免恐慌性出場！

聯博表示，石油輸出國家組織為了鞏固市佔率而放棄減產計畫，導致國際油價在重挫，並進一步加深市場的恐慌。為了尋求資金的避風港，投資人湧入成熟國家債市與貨幣，其中10年期與30年期美國國庫券殖利率雙雙創下歷史新低水準。除了品質最高的政府公債以外，其他投資等級債券、高收益債券與新興市場債皆受到衝擊，其中能源產業跌幅最深。

根據晨星基金統計資金流向，聯博投信是最受投資人歡迎的基金品牌排行榜第一名，聯博旗下的聯博美國收益基金、優化波動股票基金及全球高收益債券基金，在元月份共有逾5百億元的淨流入資（資金流量數據為估計值，且含全球投資人之資金，非僅計算台灣居民之買入及賣出），然而近日價格都呈現明顯回檔。

面對眼前的情況，聯博集團債券投資團隊認為投資人應該沉著以對，並且採取多元分散信用資產策略至關重要。短期的不確定性的確會衝擊市場投資氛圍，並且帶動若干恐慌性賣壓。然而，根據歷史經驗，非基本面的短期干擾因素一旦消散，品質佳的資產往往會立即反應，回歸應有的市場價值，恐慌性出場反而將會錯失市場回升的機會並且面臨損失。

(工商 )