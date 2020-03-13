宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清表示，正當股市崩跌之際，操作建議面建議，未來股市反彈，自然要減碼股票，降低持股比重。如果疫情沒有在短期間減緩，且股市沒有大幅反彈的話，股市崩跌後的調整會如何，才是未來重點。

陳國清指出，除了治癒病毒的生技股，將會是大贏家之外，在股市崩跌及歐美封城之下，一般人只會對民生必需品的消費不會中斷，對其他非必需品的消費如3C電子產品的需求必然會降低、不會換手機，對耐久財的房地產、車市也是相對負面。

由於封城，大家降低出外活動，宅在家裡，因而會對宅經濟相關的產業，包含看電視、線上購物、線上遊戲、打遊戲機、手遊等活動，以及在家裡上班對筆電及遠端網路產品需求將會增加。

另外宅經濟需求增加，毆美封城之下，大家只好在家裡看電視、上網、打遊戲機、玩手機遊戲，對眼睛的傷害更多，所以對眼科未來是大長多格局 。

商業行為來說，可能只剩5G建置會持續進行而已，其他非需要建置的活動將會降低。因此，可能只有5G建置相關行業會好，包含遠端視訊需求會好，其他的電子產業可能需求不佳。

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(中時電子報)