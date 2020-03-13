全國檢察機關首長聯合交接典禮今天在法務部舉行，由於當前新冠疫情嚴峻，因此交接典禮縮小規模，沒有邀請來賓觀禮，僅由交接首長上台在法務部長蔡清祥監交印信、宣誓下完成儀式；蔡清祥致詞時，期勉檢察首長們打造有理念、有熱情的檢察團隊。

升任台灣高檢署檢察長邢泰釗在法務部長蔡清祥監交下，將台北地檢署印信交給接任的北檢檢察長周章欽。（圖／報系資料照）

今天上午的檢察機關首長聯合交接典禮基於防疫考量，除未安排邀請大批觀禮來賓外，所有進入會場包括進行交接的首長也都先要量測體溫，並發放口罩及乾洗手等防疫用品，在座位安排上也採用跳空間隔的方式，每個人兩側都是空位。

儀式並直接省略交接首長致詞，而是由司法院祕書長林輝煌、聯師公會全聯會副祕書長許美麗致詞，大幅縮短交接典禮時間。

法務部長蔡清祥致詞表示，希望檢察長將檢察業務視為唯一的核心業務，必須時時與基層站在一起，培養互信關係與團隊精神，帶動整個團隊，集中力量，一起打擊犯罪，就像「口罩國家隊」一般不計較獲利，不計較加班費，不計較便當費，義無反顧地站出來，因為大家有共同理念，有相同熱情，希望為國民解決問題。

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(中時電子報)