一般照護機構安養照護情形。（台北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

國人動保意識抬頭，北市今年1、2月寵物救援數較去年增加近2成，北市動保處今年推動安養動物分級照護制度，將北市動物安養機構分為四級，透過「向上專業轉診，向下需求分流」，讓毛小孩獲得更妥善的照護。

動保處指出，去年9月台灣大學生物資源暨農學院附設教學醫院加入台北市動物安養機構，除提供完善的醫療設備與豐富的培訓師資外，將以國內第一間動物安養機構培訓暨教育中心的角色，帶動全市動物安養機構的醫療專業與照護品質一同升級。

北市動物安養機構將分為四級，第一級為培訓暨教育中心（即台大附設動物醫院）、第二級為專業診療機構（擁有特殊設備與專業技能的動物醫院）、第三級為一般診療機構（可執行動物醫療行為的一般動物醫院）、第四級為一般照護機構（可提供基本照護服務之寵物寄宿業者）。

未來將透過「向上專業轉診，向下需求分流」的策略，讓重症毛小孩得到更好的醫療資源與照護服務，接受診療後僅需一般照護的毛小孩，也可以向下分流至飼主居住區域鄰近的寵物寄宿業者安養，讓動物安養資源的便利性更提升。

動保處表示，北市目前共有13間動物安養機構，依據不同動物醫院或寵物旅館所提供的服務或設備不同，可提供慢性病、老年、癱瘓、失智、癲癇、腫瘤、心臟病及關節退化等照護服務，未來希望提升機構數量至1行政區至少1間一般照護機構及1間診療機構。

(中時 )