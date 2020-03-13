民眾黨團今(13)日召開記者會，宣布「居住正義三支箭」政策理念，黨團總召賴香伶表示，台灣這些年來的「居不易」已經是年輕族群心中最大的痛，在薪資成長率緩慢的狀態下，「台灣年輕人究竟要不吃不喝幾年才能買到自己的窩？」民眾黨團今也針對黨團優先條例之一的「居住正義」，提出修法草案。

民眾黨提出的「三箭」分別是課徵「囤房稅」、實價登錄資訊揭露到戶、預售屋納入實價登錄。黨團表示，「房子是拿來住的，不是拿來炒的」，因此希望有效遏止囤房、抑制不當炒作房價行為；同時推動包含預售屋在內的實價登錄，盼讓房市交易資訊徹底公開透明，以完備實價登錄2.0制度，健全房地產市場。

立委蔡壁如也提到，隨著空屋率每年不斷攀升，閒置的空屋越來越多，多數的民眾卻必須面臨因為高額房價而買不起房屋、租不起房子的困境。她也強調，希望能讓房價盡可能的回歸到正常的市場機制下來運作，「我們不是仇富，也不是要造成社會階級對立」她希望執政者跟朝野黨團一起努力，落實居住正義。

民眾黨團指出，在歐洲國家如法國、荷蘭等，一旦空屋達一年未使用，無住屋者可合法佔領，擁有部分居住權，台灣也應與時俱進修法，民眾黨團呼籲國、民兩黨不要再迴避居住正義議題，把立場說清楚講明白，讓民眾都能「住者適其屋」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)