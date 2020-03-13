近期以「凹嗚狼人殺」成功掀起熱潮的八大電視《娛樂百分百》節目，日前宣布新生代偶像陳零九、邱鋒澤進駐主持陣容。至於主持群中，自上月19日後就未曾在節目上露臉的邱宇辰（毛弟），則已確定不再主持《娛樂百分百》，月底將會正式公布消息。

羅志祥（左一）、愷樂（右一）歡迎新血陳零九（左二）、邱鋒澤（右二）加入主持陣容。（圖／八大提供）

早在8日毛弟已於IG上發文，「最近大家很關心我未來《娛百》如何？月中我就會跟大家公布我的方向。」本刊也獨家取得八大回應，表示主持陣容確實有所變動，「3月下旬會統一在節目對外公布。原因是，年後時製作單位在跟經紀公司對時間，毛弟接下來的工作檔期會與節目主持無法搭配，經過討論後會暫時離開《娛百》。」

對此，毛弟經紀人今（13)日接受本刊電訪時表示，「因為邱宇辰接下來有新戲要拍攝，檔期上真的無法配合，喬不出時間，經過評估後，只能暫時割愛《娛百》。」但經紀人同時透露，未來雙方還是有許多的合作計畫正在洽談中，現在還不方便透露太多細節。

《娛樂百分百》自1997年開播至今主持人已經歷過多次換血，2017年時更以羅志祥、愷樂兩人搭檔，拿下第52屆電視金鐘奬「最佳綜藝節目主持人獎」肯定。至於新加入的陳零九、邱鋒澤這對「九澤CP」因「凹嗚狼人殺」竄紅後，現在手上除了《娛樂百分百》外，還有周日晚間黃金檔時段的《台視17唱》，一共兩個節目主持工作。

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(中時電子報)