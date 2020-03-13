美國武漢肺炎疫情升溫，確診人數已破千。一名美國聯邦眾議員今天指出，根據醫生預測，在美國最終可能有7000萬到1億5000千萬人受到感染。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延全球。美國國會今天舉行聽證會，出席人員包括行政部門疫情因應小組成員。聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）在會中表示：「國會主治醫師告訴參議院，他預期在美國有7000萬到1億5000千萬人最終會感染病毒。」

美國新聞網站Axios先前報導，名為摩納翰（Brian Monahan）的醫生10日向聯邦參議院高階人員說明他的預測，要他們做最壞的準備並提供維持健康的建議。

法新社報導，根據這項預測，美國3億2700萬人口中，最多會有約46％的人受到感染。德國總理梅克爾（Angela Merkel）日前表示，高達7成德國人口可能感染武漢肺炎。

對於特萊布在聽證會中問及，這項預測是否正確，美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）表示：「我們真的要小心看待這些預測，因為結果是根據模型所得到的。」

佛奇解釋，模型輸入的假設狀況會影響預測結果。他強調，遏制、減緩疫情都可能避免模型預測的高峰出現。

另外，佛奇提供給國會的最新資料顯示，約8成的2019冠狀病毒疾病病例都是溫和的，整體致死率為1％左右。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）管理的數據，截至今天，美國已出現1300人確診，38人死亡。

此外，對於美國民眾抱怨進行病毒檢測不易的問題，佛奇坦言，目前的系統未能因應當前所需，「這的確是缺點」。

(中央社)