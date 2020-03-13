80歲老翁染新冠肺炎病故 香港通報第4起死亡病例 13:292020/03/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港東區尤德夫人那打素醫院（Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital）發言人今天說，一名80歲男子因武漢肺炎死亡，是香港第4起死亡病例。 路透社報導，香港目前約有130起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例。 (中央社) #香港 #死亡 #病例 #武漢肺炎 #武漢 也許您會感興趣 國際熱門新聞 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 隱瞞！伊朗新冠肺炎萬人塚 連太空都看得見 - 時事 枕邊人中鏢！加拿大第一夫人確診 總理居家隔離 - 國際 2020武漢風暴》第27座城市封閉 南京宣布封城 - 國際 真假？陸外交部發言人驚爆：美軍可能帶病毒進武漢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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