香港東區尤德夫人那打素醫院（Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital）發言人今天說，一名80歲男子因武漢肺炎死亡，是香港第4起死亡病例。

路透社報導，香港目前約有130起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例。

(中央社)