新北市自學生黃柏實。（保德信青少年基金會提供／林志成台北傳真）

第20屆「保德信青少年志工菁英獎」獲獎名單今天揭曉，獲最高榮譽「親善大使獎」為新北市自學生黃柏實及宜蘭縣蘇澳海事新住民生鄭翠玄，他們對於社會公益的勇氣和行動力，是台灣青少年志工的表率。

今年「保德信青少年志工菁英獎」有3300多人報名，主辦單位評選出30位傑出青少年志工，除了黃柏實及鄭翠玄獲得「親善大使獎」，還有8人獲得「全國菁英獎」，原本3月份要舉行頒獎典禮，但受新冠肺炎疫情影響，將延後舉辦，會另行通知頒獎辦理時間地點。

來自新北市的國三自學生黃柏實受母親擔任圖書館美語導讀志工的啟發，自幼擔任圖書志工，也長期投入環保、弱勢關懷等多元服務領域，不斷從中學習成長。

他在12歲時號召夥伴成立青年志工團，透過軟實力培力計畫，將口語表達、思辨能力及團隊合作等課題融入互動學習課程中，幫助青少年拓展學習視野。

此外，他還運用自身美語專長，創設美語教學影音頻道，分享學英語的妙方，協助導覽服務、擔任公益活動翻譯，也以繪圖專長製作「寄居蟹」繪本及一系列LINE貼圖，推廣海洋保育及生態永續的重要性。

就讀蘇澳海事的鄭翠玄，出生於越南，兩年前歸化中華民國國民。因幼年時曾體認生活艱辛，她來台後除努力學習中文外，也展開弱勢關懷服務，照顧身障孩童、協助弱勢學童進行課後輔導，並與同學共同設計桌遊，鼓勵逾百位小朋友響應保護海洋行動。

同時，她也不忘協助在台的新住民朋友，積極參與移民署宣導疾病防治及法律諮詢與調解服務，更與婦幼協會共同出版刊物，將台灣文化、法律及在地風情等內容整理翻譯，希望幫助新住民順利融入台灣生活。

(中時 )