面板大廠友達（2409）公告公開收購工業電腦廠凌華（6166）期間屆滿，合計約取得凌華19％持股。雖然今（13）日台股一度崩跌786.17點、跌幅達7.54％，但凌華股價開低重挫7.71％後跌幅逐步收斂，11點後由黑翻紅，最高上漲2.79％至55.3元，逆勢抗跌走揚。

友達於2月7日至3月12日期間，以每股57元公開收購凌華5～30％已發行普通股，希望進一步深化策略夥伴關係、建立工商智慧物聯生態系。凌華表示，雙方為長期合作夥伴，此次友達為合意公開收購，對入股策略結盟計畫表示歡迎，未來友達將可取得凌華1席董事。

友達認為，與凌華締結策略夥伴，將可望促成優勢互補，共同掌握多元領域客戶從自動化到智能化的數位轉型需求。凌華董事長暨執行長劉鈞指出，雙方對轉型策略看法一致，對於合組工商智慧物聯生態系表示歡迎，並有助於拓展客源，協助滿足解決方案驗證及產能需求。

凌華尚未公布2019年財報，自結合併營收104.95億元，年增0.06％，改寫歷史次高。受惠本業獲利能力顯著提升，前三季歸屬母公司稅後淨利3.2億元，年增達1.51倍，每股盈餘1.47元，雙創近4年同期高點。

凌華2020年2月自結合併營收8.02億元，月增達28.47％、年增達20.88％。雖因比較基期較高，累計1～2月合併營收14.26億元，年減12.38％，仍創同期次高。法人表示，凌華首季訂單能見度不錯，預期今年首季營收將持穩高檔，可望與去年同期相當。

(時報資訊)