新冠肺炎疫情持續延燒，為協助企業一起面對疫情嚴重考驗，新竹市政府特別製作「企業防疫123懶人包」就請假政策、人員替代機制、異地辦公等防疫指導原則，並儘早訂妥防疫計畫及做必要演練，將疫情對企業營運的衝擊降到最低。

市長林智堅指出，面對新冠肺炎已進入第2波的全球攻擊，市府秉持「料敵從寬，禦敵從嚴」原則進行全面防疫工作，近日針對企業，由產發處製作「企業防疫123懶人包」，做為企業防疫指導原則，同時也籲請企業應成立防疫專責單位，在萬一面對零星社區感染與廣泛社區感染等可能狀況時有因應對策。

產發處長張力可表示，企業面對零星社區感染階段，在員工管理方面，應保持彈性的請假政策、避免安排疫區出差、支持發燒或急性呼吸道症狀員工免經醫師診斷即可在家休息，也呼籲輕症免就醫，降低感染風險。

營運管理上，建議先行擬定決策權、關鍵技術與人員的替代機制、異地遠距辦公及備援、替代供應鏈、原料零件分散來源等方案，並應善用視訊會議、增加線上接單量能等數位工具，也多加政府相關紓困措施或資源，讓企業的核心任務能持續營運。

萬一再進入廣泛社區傳播階段，企業除了落實零星感染階段各項措施，並應立即提高防疫強度。營運方面，則要全面取消前往其他國家的非必要商務差旅、取消或延期大型集會或活動、儘早進行必要職能人員交叉培訓，也應積極確保料源及物流通路，以利貨物運送或因應急單，同時減少產線、調整產能，強化運用科技發展數位化經營。

(中時 )