下周國內史上最大油價降幅確立！受美股重挫、美國終止歐陸旅客入境，國際原油持續重挫，中油下周一因此將要大降汽油每公升3.8 元、柴油4.1元。95無鉛新價可能會落到21.8元，創下4年新低價。
屆時加滿50公升汽油油箱，一次可以省下190元，相當兩頓便當的價格，差別相當大，民眾這兩天外出先不要把油箱加滿。
冠狀病毒疫情肆虐世界各地，美股重挫，美國總統川普宣佈未來30天禁止歐洲旅客入境，將減少航空用油，沙烏地與俄羅斯中不斷提高產量，原油市場應聲大跌，國內連動的中東指標原油均價，跌到每桶33.7美元，較上周少33％。
依據浮動油價機制，中油下周將調降汽油每公升3.8元左右、柴油更可能到4.1元。95無鉛牌價會跌破22元，將是自2016年3月中後，4年新低。超級柴油也會跌破20元，掉到17.6元左右。台塑石化沒有選擇，勢必跟進中油降幅。
(中時 )
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