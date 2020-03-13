台南市長黃偉哲（米黃色外套者）與湯德章後人家屬一起拿著黃花繞行湯德章公園。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（左）與湯德章後人家屬湯聰模一起追思湯德章。（程炳璋攝）

網路瘋傳中央流行疫情指揮中心公布的第47例患者是台南市第2例確者者，確診前在台南市趴趴走，引起恐慌，台南市長黃偉哲13日表示，該名患者從國外回台第一時間先回外縣市家中，放假期間再到台南參加活動，對中央將其列為台南市第2例表達尊重，強調無社區感染之虞。

網路瘋傳台灣第47例是台南人，是南科某公司的工程師，同機400人6日從荷蘭返台，7、8日都在台南走動並參加喜宴場，9日確診送進台南某家大型醫院，該家醫院近期再度提升防疫管制規格。因為這例患者接觸範圍廣泛，引起網友瘋傳提醒。

黃偉哲13日參加湯德章律師追思會，提起中央流行疫情指揮中心將此例病患歸列為台南市，感到不服氣，他說明，這例感染者是外縣市來台南工作，出國返台後，第一時間先回外縣市家中，趁放假時，再到台南。

黃偉哲重申，台灣是一體，不管哪個縣市有確診案例，都要提高警覺，都要防止社區感染，該名患者來台南是放假狀態，並非在工作場所，沒有社區感染之虞。

台南市在確診地圖中，從1例的綠色，變為2例的黃色，黃偉哲表示，台灣很小，其實不用分顏色，社會應互相關愛，不是互相封鎖，這不是健康防疫的態度。

(中時 )