民眾透過視訊、見到許久不見的家人有說有笑，開心神情全寫在臉上。（吳建輝攝）

彰化醫院院長謝文淮，不捨老人家失望的神情，因此召集院內護理、資訊等單位，利用行動式通訊平台，讓長輩可透過視訊與家人見面。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情持續高漲，彰化縣政府陸續針對縣內各級醫院，祭出相關防疫規定，像是強制佩戴口罩、老人日照機構探病限制等，昨天更宣布縣內所有醫療院所都禁止探病，衛福部彰化醫院特別為此推出視訊探病，希望能夠稍解民眾不准探病的痛苦。

疫情持續燃燒，民眾對於縣府各項防疫政策，大多表示贊同，為了疫情防範都全力配合，63歲的劉奶奶，今天就透過行動式視訊平台與兒子視訊，一旁的醫師也加入對話，鼓舞劉奶奶安心養病，早點出院就不用視訊；鄭女士也透過視訊、見到許久不見的小姪女，兩人有說有笑。

彰化醫院院長謝文淮說，探病是親情，也是人性，很多住院的長輩，不會使用智慧型手機，所以無法與家人視訊，不捨老人家失望的神情，因此召集院內護理、資訊等單位，利用行動式通訊平台，讓長輩可透過視訊與家人見面。

謝文淮說，民眾只要前一天向各樓層護理站申請登記，就能夠使用行動式通訊平台，但這項服務是希望讓不會使用手機的長輩來用，建議年輕患者多用自己手機視訊，但還是希望大家能夠早日出院，與家人相見，那才是最真實的。

(中時 )