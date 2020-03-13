網友分享美國紐約好市多被掃空的畫面。（圖／翻攝自矽谷美味人妻臉書）

網友表示，洛杉磯的賣場也遭搶購一空。（圖／翻攝自矽谷美味人妻臉書）

美國確診人數達1700例，甚至傳出NBA球星也中鏢，美國人妻在臉書分享，好市多被清空、紐約有些ATM領不到錢的情況，並呼籲在美國的朋友，雖然疫情讓人恐慌，但只需備好2至3星期的物資就好，不要過度。

美國矽谷人妻KT在臉書上分享，新冠肺炎疫情升溫，網購生鮮食品的訂單呈現爆炸性成長，買菜要排一星期以上，實在讓人很焦慮。後來，她決定要三周不出門，因此便戴口罩衝超市補貨，後來PO出自家冰箱照，只見冰箱整個大塞爆。

KT也澄清，雖然自己的冰箱看起來很誇張，但都是依照美國政府建議的兩星期糧食和民生物資準備。每樣食物沒有超過2包以上，一切皆按2星期「不外出、不外食」的原則來備貨.

KT也提醒，在美國的朋友記得「把錢領好、把油加滿」，聽老公的同事說，紐約曼哈頓的ATM疑似領不到錢，找了6個竟都沒錢， 非常時期，錢和車子的油都很重要，但也不須大量領錢，只是做為預備用金而已。

貼文曝光後，許多粉絲留言分享美國各地的狀況，紐約好市多如蝗蟲過境般被掃空，南加州也沒輸，許多超市、大賣場也都遭民眾搶購一空。而KT也在留言處呼籲，許多人恐慌囤貨，但只要備好2至3星期的物資就好，一切夠用即可。

(中時電子報)