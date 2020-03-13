瞄準換季保養需求！藥妝通路康是美13日宣布，即日起推出康是美「專業醫美節」活動，共攜手17大專業醫美品牌，推出超過上百項商品年度超殺折扣，除了醫美組包3折起、精選眾多A咖商品買一送一、週週驚喜超低價、品牌週限時88折等優惠，還規劃「滿額限時送，最高回饋$2,500元現金折價券」活動，並結合門市藥師諮詢服務搶客！

康是美表示，春季天氣變化大，也恰是冬轉夏的過渡時期，特別容易引發各種肌膚問題，加上近期需長時間配戴口罩，容易造成毛孔阻塞、痘痘、粉刺與肌膚敏感等問題，保養上更需要花心思。

康是美指出，這次康是美「專業醫美節」囊括17大醫美領導品牌、超過上百項商品推出超值優惠，如「第2件3折起」、「熱銷品加購」、「週週驚喜價5折起」、「精選商品買一送一」、「超值組包3折起」、「品牌週限時88折」等六大優惠活動，積極搶攻換季保養商機。

據康是美觀察，比起往年在保濕與美白的強效需求，近年消費者更重視肌膚的修護和健康肌底的養成，看準此一趨勢，今年初康是美也特別引進來自法國的醫美品牌－樹予saeve，提供敏感肌消費者多一種選擇。

康是美表示，「專業醫美節」活動即日起至4月14日止，全店醫美「滿額限時送」活動更送出最高價值$2,500元現金折價券！另外，康是美網購eShop線上同步開跑，消費滿1700折200、滿3000折500、滿6000折1500、滿9300折2500，並加碼消費滿888選擇7-ELEVEN早鳥取貨可享有免費的CITYCAFE。若是網購APP首購會員，還能獨享100元折價券與滿額回饋。

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