新冠肺炎疫情全球大爆炸，歐洲國家目前以義大利疫情最失控，先前義大利當局建議民眾，外出與人接觸時，最好保持一公尺以上的距離。結果羅馬真有一位大哥為了防疫，想出了一個「生人勿近」的妙招，身上背了一個剛好把腰部圈住的「超大硬紙板圓盤」，真正落實「保持距離」的防疫措施。

根據《Daily Mail》等外媒報導，有人在羅馬的特斯塔西奧市集（Testaccio Market），目擊一名中年男子，自製一個超大的硬紙板圓盤，圓盤用兩條繩子固定，背在肩膀上，讓圓盤能剛好落在腰部高度，把自己「圈」出一個安全距離。

市場裡看到這麼奇特的防疫裝備，大家都看得目不轉睛。有目擊者就詢問這名大哥「背成這樣保持安全距離是為了什麼？」該男子回答：「要躲新冠肺炎啊！」不過畫面曝光後，不少網友覺得這裝扮「恥度太高」，無法適合所有人。

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(中時電子報)