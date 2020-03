三星(Samsung)粉絲照過來。目前僅限於 Galaxy S20 系列旗艦機種的 One UI 2.1,預計將會向更多三星的旗艦手機推送,且包含了 2018 年的 Galaxy S9 已及 Galaxy Note 9,肯定相當讓用戶感到開心。

根據南韓地區 Samsung Community 的官網公告,三星 One UI 2.1 將會擴大適用機種,將向 Galaxy S10 系列、Galaxy Note 10 系列、Galaxy S9 系列以及 Galaxy Note 9 推送。目前 One UI 2.1 僅導入在 2020 年發表的新機中,也就是 Galaxy S20 系列三款機種還有 Galaxy Z Flip,主要是針對 Galaxy S20 系列機種進行了 120Hz 螢幕更新率設定功能的調教。由於 2019 年、2018 年三星 S、Note 系列旗艦機種並不支援 120Hz 螢幕更新率,目前還不確定適用於這些機種的 One UI 2.1 會包含哪些新功能。然而三星官方能有此計畫,對於上述手機的持有者來說,都值得欣喜。

南韓三星官網公告,One UI 2.1 將向 Galaxy S9 以及 Galaxy Note 9 推送。(摘自 Samsung Community 官網)

由於近日三星才向 Galaxy S10、Galaxy Note 10、Galaxy S9、Galaxy Note 9 推送 One UI 2.0,因此推測 One UI 2.1 應該不會在近期來到。《9to5google》方面認為,若是能在下半年的 Galaxy Note 20(暫定名稱)發表之前來到,也很不賴。

(中時電子報)