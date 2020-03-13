美國總統川普周四（3月12日）簽署法案，正式禁止用聯邦政府資金購買華為通信設備，同時也包括禁止其他對美國國家安全構成威脅的通信產品與設備，這項極具針對性的法案在美總統簽署後成為正式法律。

《美國之音》指出，這項稱為《安全可信通信網路法》（Secure and Trusted Communications Networks Act）的法案去年在美眾議院通過，今年2月底在參議院通過。法案內容包括：禁止聯邦通信委員會（FCC）補貼從「不可信供應商」購買或維護電信設備或服務；創建一項計畫，向用戶不到200萬的電信供應商提供補償，這些供應商將從他們的網路系統中移除對國家安全構成風險的設備，改以使用可信賴的供應商設備取代；為電信供應商，特別是小型和農村運營商建立資訊共用計畫，使其獲得有關網路潛在安全風險和弱點的資訊。

參議院商務委員會主席、共和黨參議員威克（Roger Ricker）在法案正式生效後發表聲明稱，「這項立法為幫助美國公司奠定了基礎，使美國公司得以將易受到攻擊的設備以安全產品取而代之。」他在川普簽署法案後發表聲明稱，「今天對於我們的經濟和國家安全而言是一個重要的勝利。

預計，《安全可信通信網路法》的正式生效將對美國農村地區的網路建設產生重大影響。根據美媒《國會山報》，美國農村無線網路協會（The Rural Wireless Association，簡稱RWA）估計約有25%的成員，其網路設備使用的產品來自華為或中興。

報導說，美國會近期出台一系列防範華為的立法，以確保美國政府與他國達成的貿易協定將保護美國數位電信系統的安全，包括下一代5G設備，正式將通信產業供應鏈安全納入美國貿易戰略中。亦即任何與美國達成貿易協議的國家，必須在通信安全上與美國立場一致，在通信系統上（特別是5G）不得使用可能威脅美國家安全的產品，雖然法案內容沒有點名具體外國企業，但普遍預期法案針對包括華為和中興等大陸企業。

(中時電子報)