男偕女友返家遇埋伏 男子左大腿中2槍 13:172020/03/13 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 22歲夏姓男子今（13日）凌晨3時許，開車搭載女友返回新北市中和區南山路住處，夏男下車後突然遭不明男子朝腿部連開2槍，夏男左大腿中槍送醫。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 22歲夏姓男子今（13日）凌晨3時許，開車搭載女友返回新北市中和區南山路住處，夏男下車後突然遭不明男子朝腿部連開2槍，夏男左大腿中槍送醫，嫌犯犯案後立即騎乘機車逃逸，所幸夏男送醫後並無生命危險，目前仍在醫院治療中。 警方已調閱監視器追緝，由於嫌犯行兇動機警告意味濃厚，不排除與人結怨，待夏男傷勢穩定後會進一步偵訊，目前已擴大調查範圍，釐清嫌犯逃逸路線。 (中時 ) #男子 #嫌犯 #左大腿 #凌晨 #行兇 也許您會感興趣 推薦閱讀 男歡唱後駕車自撞 轎車變形卡車內獲救 10:182020/03/09 社會 韓國新冠肺炎確診7382例 死亡增至53例 10:552020/03/09 國際 妙齡女凌晨溺斃蘭潭水庫 傳抓交替居民超毛 11:292020/03/09 社會 哪種人凌晨2點半還沒睡？意外引出「特殊行業」 15:032020/03/09 社會 凌晨1：47護理師貼「晚餐照」惹鼻酸…萬人湧入打氣感謝 17:262020/03/10 生活 艾文新歌MV陽明山取景 跌入坑左大腿抽筋...倒地動彈不得！ 19:412020/03/10 娛樂 林義雄宅血案 楊翠曝行兇者非黨外人士 09:412020/03/11 政治 基隆男深夜縱火 娃娃機遭殃 09:492020/03/11 社會 雲林四湖凌晨火警 6旬男子命喪火窟 10:182020/03/12 社會 趴趴走4次遭重罰100萬 居家檢疫男情緒不穩送醫 08:542020/03/13 社會 社會熱門新聞 女騎士閃併排貨車 遭撞當場上下半身分離 - 社會 F乳蔡宜芳被整合 細數台灣名人沉浮摩鐵文化 - 社會 偷情鐵證！蔡宜芳走進摩鐵前的中午…甜蜜PO文「進了我…」 - 社會 F奶蔡宜芳不倫戀 陳揮文3句「老司機忠告」太精闢 - 社會 趴趴走4次遭重罰100萬 居家檢疫男情緒不穩送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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