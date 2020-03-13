22歲夏姓男子今（13日）凌晨3時許，開車搭載女友返回新北市中和區南山路住處，夏男下車後突然遭不明男子朝腿部連開2槍，夏男左大腿中槍送醫，嫌犯犯案後立即騎乘機車逃逸，所幸夏男送醫後並無生命危險，目前仍在醫院治療中。

警方已調閱監視器追緝，由於嫌犯行兇動機警告意味濃厚，不排除與人結怨，待夏男傷勢穩定後會進一步偵訊，目前已擴大調查範圍，釐清嫌犯逃逸路線。

(中時 )