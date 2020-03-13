國民黨立委吳斯懷日前向國防部要求提供國軍戰訓整備及建軍規劃資料，卻遭解讀為「身為衛環立委卻索取軍機資料」，被質疑動機。國防部今日表示，委員基於監督各行政部門問政需要，可依職權要求提供相關資料。

國防部指出，此次提供委員資料，均源自國防報告書、國防部網站及立法院公開表報等資訊，均未涉及機敏內容，特此說明。

吳斯懷今發表聲明表示，立法委員調閱資料並不限制其所屬委員會，且立法委員在審查預算時，亦同樣可對中央所屬各部會實施審查與監督，以上均為立法委員行使之職權。

(中時 )