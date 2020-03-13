吳斯懷索取軍機資料？ 國防部：僅提供公開資訊 13:122020/03/13 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委吳斯懷遭質疑向國防部索取機密資料，國防部澄清資料未涉及機密。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委吳斯懷日前向國防部要求提供國軍戰訓整備及建軍規劃資料，卻遭解讀為「身為衛環立委卻索取軍機資料」，被質疑動機。國防部今日表示，委員基於監督各行政部門問政需要，可依職權要求提供相關資料。 國防部指出，此次提供委員資料，均源自國防報告書、國防部網站及立法院公開表報等資訊，均未涉及機敏內容，特此說明。 吳斯懷今發表聲明表示，立法委員調閱資料並不限制其所屬委員會，且立法委員在審查預算時，亦同樣可對中央所屬各部會實施審查與監督，以上均為立法委員行使之職權。 (中時 ) #資料 #國防部 #委員 #立法委員 #吳斯懷 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國國防委員會：將調查華為5G網路的安全性 11:302020/03/09 財經 國軍採高標準防疫 目前仍400多位官兵隔離中 15:082020/03/10 政治 2上將曾居家隔離 已恢復上班 17:062020/03/10 政治 民眾黨推薦監委、考委人選出爐 這3人雀屏中選 17:272020/03/10 政治 400國軍居家隔離 無礙戰備 04:102020/03/11 政治要聞 新任主席江啟臣能拯救韓國瑜？扶龍王說話了 09:482020/03/11 政治 國軍繼續支援口罩製造？吳斯懷點名勞動部做這件事 11:162020/03/12 生活 江啟臣九二共識被誤解 改革委員會凝聚共識 15:432020/03/12 政治 索取軍機資料？吳斯懷質疑國防部洩密 10:472020/03/13 政治 吳斯懷索機密資料？國防部：未涉機密 12:242020/03/13 政治 政治熱門新聞 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 張益贍偷吃蔡宜芳 網歪樓問：F奶正妹貼過來誰忍得住？ - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 為何猛打蔡宜芳、學姊？知情人爆：下一個恐是她！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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