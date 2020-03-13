有「最美董娘」封號的彭雪芬，每次現身都是鎂光燈焦點，但外界對她的印象，多半只是出席財經界活動，其實她曾是紅極一時的玉女影星，卻為了愛情息影閃婚，婚後還因單刀赴會救出被綁架的丈夫，獲得家族的信任，她傳奇人生充滿戲劇。

甜美長腿女孩18歲走紅藝界 事業高峰為愛息影

彭雪芬甜美清秀形象，風靡全台灣。（圖/本報系資料照）

彭雪芬17歲就被星探發掘，以拍廣告入行，當年專拍青少年電影的導演徐進良看到廣告後「驚為天人」，立刻邀她擔綱電影《拒絕聯考的小子》女主角，甜美清秀的形象，讓她一砲而紅，18歲時的彭雪芬以長腿甜美的形象，風靡全台灣，雜誌封面、卡片貼紙上都是她的身影。

首部大螢幕作品就成功，讓彭雪芬演藝路走得順遂，接連演出不少電影，並嘗試不同類型的角色，23歲時接演由李行、胡金銓、白景瑞3位導演分段執導的《大輪迴》，從14位當紅女星中選了她，這部描述三段不同時空愛情的電影裡，她分別飾演明朝高官之女、民國初年的唱戲姑娘，以及現代歌舞團的舞蹈演員，在背景迥異的角色中，展現超凡的演技，獲得業界高度肯定。

不過彭雪芬在事業如日中天之際，毅然追隨愛情，選擇和大10歲的新光集團少東吳東亮閃婚，夫妻倆飛到美國定居，直到生了長子後，才回到台灣。她從出道到息影僅短短5年，演藝事業短暫卻絢麗。

強忍手術後不適 與匪周旋救出遭綁架夫

彭雪芬嫁大10歲吳東亮，勇救夫站穩豪門。（圖/本報系資料照）

儘管彭雪芬的爸爸是外貿西藥廠的代理商，家境算優渥，從小被爸媽用心呵護與栽培，但她的明星身分對傳統的吳家來說，還是門不當戶不對，甚至要求她不能和吳家人同桌吃飯，後來發生一段讓吳家永生難忘的驚險插曲，也改變婆婆對她的看法，從此吳家上下都對她另眼相看。

1990年吳東亮在住家門口遭綁架，綁匪要求1億天價贖金，並威脅不能報警，彭雪芬只能獨自周旋，先是把在家中監聽的員警趕出去，還打電話向當時的警政署長莊亨岱施壓，要求警方撤離埋伏在吳家四周的崗哨，甚至下跪求警方離開。

經過3次交付贖金，彭雪芬順利救回丈夫，不過當時，她其實剛做完子宮外孕手術，身體尚未恢復的她，仍選擇親自和綁匪交涉，甚至車開到一半，傷口還裂開，當場鮮血直流，不過她依然保持沉著冷靜，終於讓吳東亮平安回家，那年彭雪芬才30歲。

彭雪芬靠著過人膽識英勇救夫，贏得婆婆疼惜，也穩固她在家族的地位，之後，吳東亮夫妻都能共同公開出席各種場合，她也成為吳東亮最大的賢內助，努力做好豪門媳婦的職責。誰能料到，看似嬌弱美麗的女人，面對重大困境時，竟能如此堅強面對，就算褪去明星光環，她也把人生演繹的勇敢而精彩。

彭雪芬17歲因美麗外表走進演藝圈，但五光十色迷惑不了她，24歲，毅然為愛放棄事業，30歲，隻身救出被綁架丈夫，多年來保養得宜，風采依舊，只要一現身，永遠是媒體關注的焦點，外界評估她和先生吳東亮身家超過50億元，新光家族企業資產近3兆台幣。

(中時電子報)