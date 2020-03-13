檢調偵辦潤寅案，8日清晨將負責人楊文虎妻子王音之緝返回台，訊後聲押禁見獲准。據悉，王音之向檢察官表示，想見見已被起訴、目前在押的女兒楊宇晨，檢方昨提訊楊宇晨告知此事，但尚未無准許母女倆見面。

潤寅負責人楊文虎、員工及涉嫌配合銀行照會的公司已遭起訴，目前在台北地院審理中，依多位被告法庭上供詞，詐貸細節大部分由王音之處理，堪稱本案最關鍵的嫌疑人，她8日遭緝返回台時說：「感謝上帝安排，讓我回到台灣」，訊後遭檢察官以重罪、逃亡、串滅證之虞，聲請羈押禁見獲准。

北院今開庭，仍在押的楊宇晨庭前向辯護律師表示，檢察官昨提訊她，告訴她「媽媽想見妳」，但其個人意願，以及檢察官是否有准許母女倆見面，楊宇晨並未多談。

由於楊宇晨上次開庭哽咽指控，去年偵查期間9月20日、12月23日檢察官不給請律師，且態度不好，讓她心理壓力大，兩度遭不當訊問，法官今日當庭勘驗這2天偵查庭錄影，並讓檢辯雙方表示意見。

9月20日是楊宇晨出境當天遭拘提後，檢察官釐清住居所，以及她身上所持現金及換匯方式，在得知那段期間多與男友王威程同居後，隨即前往搜索王家；12月23日開庭則是因楊具狀表明主動繳回犯罪所得，檢察官傳她釐清繳回方法，但因楊的律師陳榮哲解除委任，當天沒有律師陪同。

影片勘驗完畢後，檢方表示並未阻止楊宇晨找律師，律師不在場時，檢察官也未針對犯罪事實訊問，數度強調「我都尊重你」、「我只是在協助你」、「沒有要強迫你做任何事」，態度良好，反而是楊宇晨對檢察官情緒相向。

辯護律師張晏晟則說，楊宇晨被起訴的是洗錢防制法，只要訊問與錢相關，就會與罪名相關，因律師不在場卻仍被訊問，心理呈現不利狀態，不敢拒絕檢察官要求，證詞已受污染，楊自認沒有犯罪卻被羈押，感到委屈，當然會有情緒，檢察官訊問時的確有拉高音調。

辯護律師另質疑檢察官通知開庭程序上有瑕疵，聲請傳喚陳榮哲作證，檢方也同意，法官則諭知候核辦。

(中時 )