美國武漢肺炎升溫，一名在矽谷科技大廠工作的台裔工程師到班後，看到強制在家工作通知，逃難似地急忙搬電腦離開，但發現賣場、健身房都是人潮，「美國人像是沒在怕的」。

44歲謝先生服務的公司總部位在加州北部的聖荷西（San Jose），在當地有多棟不同編號的辦公大樓。上週他收到一封公司給員工的信，告知其中一棟因為有人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，通稱武漢肺炎）而關閉，接著9日又收到其他棟陸續關閉的消息。

「一棟接著一棟」，謝先生告訴中央社記者，當時他心裡有不好的預感。

他於10日到班之後，突然看到執行長寫給全公司員工的信件，強制每人改在家上班。謝先生是早鳥型的上班族，當時很多同事還沒來，或者看到信件就不出門了。他說，他像「逃難似地，把桌上型電腦和兩台螢幕分3次搬上車」。

謝先生負責製作公司產品訓練的相關影音，不能只靠筆電做事，只好把「工作站」搬回家。

「疫情對科技業影響很大」，以他的公司來說，之前就已禁止出差，而部門的企劃案與美國東岸的團隊合作，不能出差旅行就無法訓練運作，「再過一、兩週，很多案子都會斷鏈」。

除了這家科技大廠，總部在舊金山的推特（Twitter）11日宣布員工在家遠距離工作；搜尋引擎谷歌（Google Inc.）9日開始限制外人造訪矽谷、舊金山與紐約的辦公室；蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、思科系統公司（Cisco Systems Inc.）也鼓勵員工在家工作。

大人遠距離辦公，小孩子卻不是全面停課，而是「爆一間停一間」。人父工程師謝先生認為，「在這種狀況下，上學是在玩機率，會不會得到病毒是上天的安排了」。

「不可能在同學面前戴口罩，沒人戴，孩子不會戴的。」他說的，是美國同儕壓力的實況。

矽谷多家大型企業實施遠距上班後，通勤路線的交通變得順暢，人潮轉往賣場。依據謝先生個人的經驗，他去舊金山東灣佛利蒙特（Fremont）好市多（Costco），早上9時餘停車場已經2/3滿，「在量販店買食物，分量大，可以冰存」。

「好笑又諷刺，去健身房的人更多。」他告訴記者，到了下午4時之後，健身房比以往更熱鬧，「我覺得要遠離，找別的方式運動」。

「氣氛很奇怪」，謝先生說，「美國人似乎沒在怕的」。

北加州是2月26日爆出2019冠狀病毒疾病美國社區傳播首例的地方。3月4日北加州死亡首例是至尊公主號（Grand Princess）郵輪2月中舊金山往返墨西哥航程的旅客。這艘郵輪最後從夏威夷返回舊金山之後，9日停靠在附近的奧克蘭（Oakland）港口，有近千名加州乘客被送到軍事基地隔離，溝通信上沒有提到檢測的時間表。

加州州長紐松（Gavin Newsom）今天說：「執行檢測的一個主要化學劑短缺，會延後檢測2019冠狀病毒疾病的速度。」

關於美國的檢測亂象，謝先生從庶民立場也有話要說。以他使用的凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）保險為例，醫生親口告訴他，沒有方式幫人檢測，只有「要不就住院、要不就在家休養」兩種極端。

跨文化衝擊，海外台人感受深刻。從赴美留學到就業定居舊金山灣區已17年，謝先生自我調侃，「住在美國，可能我就要學美國人的心態『大難不死、必有後福』」。

中央社記者走訪谷歌總部所在山景市（Mountain View）好市多賣場，停車場格外忙碌。有顧客說「快買快離開」，店內衛生紙、手套、消毒用品和米缺貨，每人每樣產品限購2份的公告沒有意義，貨架上大袋麵粉也所剩不多。

美國有線電視新聞網（CNN）9日撰文分析疫情當前人們恐慌購物的理由，包括得到的訊息彼此矛盾、政府沒有明確指示、恐慌購物導致更多恐慌購物、過度準備是人性，以及囤積貨品讓人覺得有控制權而感到安心。

在美國擁有超過50個檢驗室和上千個檢測點的Labcorp，以及全美最大的連鎖檢驗室Quest Diagnostics 10日宣布，可提供民眾檢測，前提是家庭醫生或專科醫生要先開檢測單。

「相信檢測的亂象很快就會過了」，一名住在古柏迪諾（Cupertino）超過30年的台裔女士告訴記者，「美國資訊公開透明、醫學進步」，她對美國政府的疫情控制措施有信心。

(中央社)