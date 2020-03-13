日本一名男性明知自己確診2019冠狀病毒疾病，還跟家人說自己要去「散播病毒」就出門，結果真的造成一名女店員感染，引發公憤，被日本網友直指簡直是「生化恐怖分子」。

日本時事通信社報導，這名住在愛知縣蒲郡市的50多歲男性，明知自己確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）還到幾間餐飲店用餐，讓店家得知後忙著消毒，甚至被迫暫停營業2週，愛知縣警方眼見事態嚴重，正思考是否以妨害業務罪嫌對確診男子進行調查。

蒲郡市政府及相關人士表示，這名男性4日確診後無視保健所要求在家待命而外出，當晚6時左右前往市內的居酒屋及酒吧等處；在酒吧裡還跟女性店員密切接觸、肩並肩唱歌。

在確診男性放聲高歌之際，酒吧老闆從朋友得知「這名男性說自己在小鋼珠店及餐飲店散播病菌」，這名男性之後跟酒吧員工承認自己檢查陽性，店家在大約30分鐘後將男子請離店家。

酒吧老闆受訪時說，要對這名男子造成的困擾向警方報案。

日本東海電視台報導，這名男性本月4日確診感染後，還跟家人說「我去散播病毒了」，然後就出門前往當地酒吧，結果酒吧一名30多歲女店員昨天確診感染。

酒吧老闆受訪時說，這名確診女店員並沒有直接接待50多歲男性，而是在男子離去後坐在同一個位置。

老闆說，雖然都在店內，但完全沒有跟確診男性接觸的女店員後來確診，是最人感到吃驚的事；對於確診男性的行為無話可說，只有憤慨。

而在當天負責接待確診男性的女店員與收銀人員共3人，經過檢查確認為陰性。

很多網友在推特上表達憤慨情緒，有網友說這簡直就跟奧姆真理教沙林毒氣同等級事件，是「生化恐怖分子」；也有人說，因為2019冠狀病毒疾病最嚴重會致死，希望用殺人未遂罪嫌來辦這名確診男性。

根據日本放送協會（NHK）自行統計，截至上午10時30分為止，愛知縣內共有111人確診，僅次於北海道的128例，是日本47個都道府縣疫情第2嚴重的地區。

(中央社)