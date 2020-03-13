江啟臣上任國民黨主席後，首先就要面對如何協助高雄市長韓國瑜度過罷免危機。學者指出，百日保韓戰時間緊迫，江啟臣馬上就該有動作了，拖下去只會更不利，建議國民黨中央籌組「反罷韓總部」。

南開大學兼任副教授孫健萍接受港媒《中評社》訪問表示，江啟臣上任後將面對罷韓危機、路線危機、派系大老整合危機、嚴重財務危機等四大危機。若罷韓通過，國民黨就會陷入領導危機，對全黨及江個人將十分不利，且按照往例7月就要開全代會，若保韓不利，黨內勢將出現檢討聲浪。孫健萍建議，黨中央籌組「反罷韓總部」，實際組織巡迴宣講的團隊，在全高雄一千多個主要寺廟都應該展開快速宣講。

屏東科技大學休閒運動健康系副教授劉子利也表示，江啟臣應該保韓，立個人威信，主要有三原因：第一，韓若被罷免，國民黨失掉高雄政權，未來沒有機會；第二，守不住高雄，濁水溪以南無法改變立委全軍覆沒局勢；第三，新任黨主席江啟臣是靠時勢當選，需要馬上立下戰功，才能逃掉過渡期定位的命運。

(中時電子報)