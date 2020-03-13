家具廠—詩肯(6195)及客思達-KY(2936)前2月合併營收分別為3.41億元及16.25億元，分別年成長22.54%及年減11.62%，隨著全球新冠肺炎疫情負面衝擊顯現，今天兩家公司遭逢市場賣壓出籠，盤中股價同步走弱。

詩肯目前共有詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3個品牌，至1月底店數分別為80、40、7家，3品牌共127店，雖然進入農曆年後的傳統淡季，台灣部分銷售僅微幅成長，但受惠於併購效益，在新加坡傢俱零售「NOVA」的挹注，詩肯2月合併營收為1.12億元，年增45.99%，累計前2月合併營收為3.41億元，年成長22.54%。

詩肯表示，在農曆年前家具的汰舊換新潮後，2、3月的營收表現相對平緩，新冠肺炎爆發後，由於大陸是家具進口的主要國家，受到疫情衝擊，同業要從大陸進貨的困難度較以往更高，而詩肯的柚木由印尼進口，皮沙發、床墊則來自於馬來西亞、德國、義大利等國，相較於同業來說，擁有一定優勢；此外，詩肯也說，集團已經具備經濟規模，倉庫大、庫存高，目前的庫存逾4億元，即便疫情無法在短時間內平息，未來幾個月內銷售上也不會有影響。

客思達-KY自結2月合併營收為8.12億元，較去年同月減少10.14%，累計1至2月合併營收達16.25億元，較去年同期減少11.62%，若以功能性貨幣表示，今年2月與前2月合併營收較去年同月減少8.23%及減少9.51%。

客思達-KY表示，近一年公司積極耕耘自有品牌Coaster於美國家具市場知名度之提升，包括聚焦平價實用、舒適平衡、輕奢華風格分別推出Everyday、Essence、Elevation系列、以及專攻睡眠寢具領域的Sleep系列，持續完善旗下產品線豐富度，另一方面，集團積極推動全球家具採購供應鏈優化、智慧型管理模式、新零售通路等策略布局，在擴展傳統家具賣場之銷售通路之外，積極聯合中小型家具業者發展Online to Offline經營，同時以全球供應商管理平台強化資訊透明度及彈性應變能力，經由大數據分析達到優化產品組合且靈活調配產品調度之成效，加上結合在北美地區的8處營業據點與2個分銷中心，有利於快速配送及降低客戶倉儲成本，有助於持續穩固線上電商Amazon、Wayfair、以及拓展Top100大型實體連鎖通路等客戶銷售。

儘管有新冠肺炎疫情的「黑天鵝」出現，讓原本預估在台灣大選後會恢復熱絡的房市浮現觀望氣氛，詩肯認為後續變化仍須審慎觀察，不過公司表示，新冠肺炎影響民眾的消費意願衝擊主要反映在於商場與餐飲，家具產業仍有基本需求在，目前觀察雖有影響，但受創程度並不高，相較於同業因物流運輸受阻，詩肯的貨源與庫存都無虞，營運體質佳，抗風險的能力更高，根據2003年SARS期間的經驗分析，只要恐慌性心理一過，消費市場爆發仍可期待。

詩肯表示，今年展店計畫不變，但需要根據市場變化推進展店節奏，而疫情波及，也有多家門市房東願意配合降低房租，在營運費用上有實際「節流」效果。

客思達-KY則表示，集團以精進營運效益、提升獲利品質為首要目標，持續採取優化產品組合及強化自有品牌「Coaster」之推廣與經營等策略，受惠建立產品資料庫並持續開發電子系統平台，不僅利於分散採購區域與成本管理，更可提供即時存貨等資訊，提供通路客戶有利市場競爭利基，隨著美國住房需求持續強勁，可望帶動美國家具市場需求，進而推升集團未來銷售表現。

(時報資訊)