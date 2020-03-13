美系外資針對聯發科(2454)出具最新報告指出，受到新型冠狀病毒疫期衝擊，導致4G面臨庫存調整、5G的普及速度也放慢，大陸上半年需求仍偏疲軟，但目前看來5G週期仍然完好無損，且相對於4G時代，聯發科在5G與高通的競爭更具實力，故維持聯發科加碼評等，但目標價也從470元下修至440元。

美系外資表示，年初至今，考量到新型冠狀病毒的爆發，對大陸市場5G需求的擔憂，聯發科股價修正幅度達24%，目前疫情爆發的重點已經轉移到了歐美市場，但先前因為疫情將影響到大陸4G、5G需求，將聯發科2020年、2020年以及2021年每股收益預期分別下調8%、3%以及4%，但5G產品週期仍完好無損，並且會從今年下半年起開始被更廣泛地採用，另外一方面，儘管市場一直擔心聯發科在5G將面臨和高通的競爭，但預估聯發科5G市場中仍可以保留35~40%的市占率，且5G的ASP可能是4G的2~3倍，再者，5G的毛利率可能仍將高於4G，故維持聯發科加碼評等，但目標價也從470元下修至440元。

美系外資表示，有鑑於4G面臨庫存調整、5G的普及速度也放慢，大陸上半年需求仍偏疲軟，預計聯發科第二季營收仍會有季節性增加，將較第一季成長約12%，另外，因為高端5G智慧機的初期需求放緩加上高通的追趕，故聯發科首款5G晶片天璣1000的需求將會減弱，目前看來5G週期仍然完好無損，可能要等到第三季開始才會出現有意義的出貨量表現，預計5G將占聯發科2020年營收12%。

美系外資表示，聯發科可能在5G市場中保持35~40%的市占率，因為5G晶片的平均售價將是4G平均售價的2~3倍，且與4G初期相比，聯發科和高通在5G的成本差異相對較小，因此，聯發科和高通之間的價格競爭更具彈性，不僅如此，考慮到最近半導體庫存的調整，聯發科還能夠尋求一些併購機會，以進入數據中心、ASIC(客製化晶片)和車用市場。

(時報資訊)