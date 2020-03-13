這款防疫咖啡以媽祖、耶穌、地藏王菩薩三大神明為圖像，分別以戴口罩「有戴有保庇」、噴酒精「手護你健康」、勤洗手「防疫勤洗手」等提醒標語。（馮惠宜攝）

衛福部長陳時中日前深夜提一大袋掛耳咖啡慰問進駐指揮所的記者，原來這是台中市在地品牌黑沃咖啡送給防疫第一線的衛福部以及醫護人員，業者繼「防疫咖啡」後，13日也仿傚口罩實名制要在臉書專屬社團分送2000包有「有戴有保庇」的防疫咖啡。

台灣防疫讓世界看見台灣，從爆發疫情開始，衛福部長陳時中如鐵人般站在第一線，心疼第一線防疫人員不眠不休地為民眾的健康把關，黑沃咖啡日前特別製作寫有咖啡外包裝印著「謝謝你們守護大家，加油！」、「你先領，我先喝咖啡」等標語的2000包掛耳咖啡，並偷偷送到衛福部給陳時中部長；部長也不私藏分送給疾管署及媒體記者，被喻為阿中部長限定咖啡。

黑沃咖啡每年三月為大甲媽祖遶境，繞境奉咖啡已然成為黑沃重要的年度活動之一，每年皆免費供應信徒兩萬杯熱騰騰的咖啡，至今已連續四年，今年因為疫情關係延期舉辦，黑沃立即改為有喝有保庇防疫咖啡，要持續奉獻給民眾。

這款防疫咖啡以眾神明及防疫措施為概念發想，黑沃與媽祖、耶穌、地藏王菩薩三大神明攜手合作，分別以戴口罩「有戴有保庇」、噴酒精「手護你健康」、勤洗手「防疫勤洗手」等提醒標語。

且仿傚口罩實名制做法，要領取這兩萬份防疫咖啡，要加入「黑沃有喝有保庇防疫咖啡」臉書社團，填妥入社問答即可至距離最近的黑沃門市領取，一人可領取一份三包，登記入社時間為即日起至3月20，而領取期間則為3月25日到29日。黑沃希望透過有喝有保庇的概念，守護民眾的健康，讓民眾在家也可以享受一杯好咖啡。

(中時 )