新竹市環保局授權新竹客運公司代驗柴油車無負載不透光率排煙檢測，成為竹竹苗區第1家獲得授權的客運業者。（陳育賢攝）

新竹市環保局授權新竹客運公司代驗柴油車無負載不透光率排煙檢測，成為竹竹苗區第1家獲得授權的客運業者。（陳育賢攝）

新竹市環保局於今年1月起，授權新竹客運公司代驗柴油車無負載不透光率排煙檢測，成為竹竹苗區第1家獲得授權的客運業者，讓自家客運車輛在廠區內完成保養時，一併檢驗廢氣排放量，落實「保檢合一」制度。

環保局長江盛任表示，成立於1919年的新竹客運公司，是百年老店的客運業者，截至2019年，竹客有379輛柴油車輛，包含3期別79輛、4期別123輛及5期別177輛。

新竹客運多年來全力做好柴油車管理，並響應使用綠色運具，自2016年起，逐年汰換1至3期別柴油老舊車輛，且於2017年與轄內另7家運輸業者，共組「環保大車隊」，簽署新竹市「使用低汙染柴油大車協議」，承諾汰除老舊柴油車、使用符合4期及5期標準的車輛，同時落實車輛定期維護保養，讓市民享受優質空氣與環境品質。

此次授權竹客成為代驗的認證保養廠，必須通過專家學者現場查核保檢合一作業量能驗證，包括維修、設備、人員作業能力及標準作業流程等，保檢合一制度具便利性，讓柴油車主不必再浪費油料跟時間，專程開車到環保局柴油車檢測站進行排煙檢測，並將可有效改善移動汙染源，持續為空氣品質把關。

至於認證保養廠核發自主管理標章作業方式，是指柴油車輛完成維修保養後，立即進行無負載不透光率排氣檢測，不透光率1.0m至1以下者核發「優級」自主管理標章，有效期限1年；另新購5期車及6期車可直接核發自主管理標章，有效期限分別為2年及3年。

環保局同時指出，經統計，今年1月設籍登記新竹市的柴油車共計有1萬4239輛，包括大客車1035輛、大貨車2124輛、小貨車4011輛、小客車6445輛，因新竹市為重要工商城市，路網綿密，客貨運物流運輸發達，往來的各型柴油車輛相當可觀，特別呼籲車主應時常注重車輛保養，留意愛車排煙狀況，為守護新竹市空氣品質共盡心力。

(中時 )