新竹市環保局於今年1月起，授權新竹客運公司代驗柴油車無負載不透光率排煙檢測，成為竹竹苗區第1家獲得授權的客運業者，讓自家客運車輛在廠區內完成保養時，一併檢驗廢氣排放量，落實「保檢合一」制度。
環保局長江盛任表示，成立於1919年的新竹客運公司，是百年老店的客運業者，截至2019年，竹客有379輛柴油車輛，包含3期別79輛、4期別123輛及5期別177輛。
新竹客運多年來全力做好柴油車管理，並響應使用綠色運具，自2016年起，逐年汰換1至3期別柴油老舊車輛，且於2017年與轄內另7家運輸業者，共組「環保大車隊」，簽署新竹市「使用低汙染柴油大車協議」，承諾汰除老舊柴油車、使用符合4期及5期標準的車輛，同時落實車輛定期維護保養，讓市民享受優質空氣與環境品質。
此次授權竹客成為代驗的認證保養廠，必須通過專家學者現場查核保檢合一作業量能驗證，包括維修、設備、人員作業能力及標準作業流程等，保檢合一制度具便利性，讓柴油車主不必再浪費油料跟時間，專程開車到環保局柴油車檢測站進行排煙檢測，並將可有效改善移動汙染源，持續為空氣品質把關。
至於認證保養廠核發自主管理標章作業方式，是指柴油車輛完成維修保養後，立即進行無負載不透光率排氣檢測，不透光率1.0m至1以下者核發「優級」自主管理標章，有效期限1年；另新購5期車及6期車可直接核發自主管理標章，有效期限分別為2年及3年。
環保局同時指出，經統計，今年1月設籍登記新竹市的柴油車共計有1萬4239輛，包括大客車1035輛、大貨車2124輛、小貨車4011輛、小客車6445輛，因新竹市為重要工商城市，路網綿密，客貨運物流運輸發達，往來的各型柴油車輛相當可觀，特別呼籲車主應時常注重車輛保養，留意愛車排煙狀況，為守護新竹市空氣品質共盡心力。
(中時 )
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