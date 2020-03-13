由於市場傳來美國朝野達成共同防疫協調機制，即美國人可免費至醫院檢測新冠肺炎，消息面使美道瓊期等三大期指由黑翻紅，該消息同樣激勵台股跌勢稍收歛，迄午盤1：05，加權股價指數因台積電大向上反彈，已拉至平盤，且鴻海與股王大立光也逆勢上漲，使盤勢收復萬點大關，也暫站在10100之上。

由於市場傳來美國朝野達成共同防疫協調機制，即美國人可免費至醫院檢測新冠肺炎，消息面使美道瓊期等三大期指由黑翻紅，該消息同樣激勵台股跌勢稍收歛，迄午盤1：05，加權股價指數因台積電大向上反彈，已拉至平盤，且鴻海與股王大立光也逆勢上漲，使盤勢收復萬點大關，也暫站在10100之上。

美股盤後電子盤的道瓊等3大期指，原本一度持續大跌約3%左右，由於消息面傳來朝野達成防疫共識，使道瓊期等3大期指同步自低檔大反彈，上下震幅約5%，目前道瓊期的漲幅逾1.6%，且漲幅還在逐漸擴大。

該現象激勵亞洲地區主要股市包括日本、南韓與香港等市場跌收歛外，也刺激台股自低檔大舉向上拉升，而市場做多指標，仍以蘋果供應鏈三王台積電、鴻及股王大立光馬首是瞻，該3支股票如台積電一度拉至平盤，較早盤一度大跌18元已不可同日而語。

另外，鴻海與大立光也一度由黑翻紅，迄台北時間下午1：17的加權股價指數暫報10129點，雖仍大跌292點，但與早盤一度重挫逾700點的跌勢，已見明顯收歛，跌幅暫報2.81%，成交2787億元。

(工商 )