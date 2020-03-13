「雙宋」宋仲基、宋慧喬2016年因《太陽的後裔》相戀，隔年結婚，去年6月兩人鬆口認婚變，7月透過首爾家庭法院正式解除夫妻關係。上月底韓媒報導，宋仲基將位於梨泰院、價值約100億韓元（約2.4億台幣）的愛巢拆除重建，疑有意徹底斷開前段婚姻，暗示雙宋真的回不去了。

宋仲基、宋慧喬去年6月投下震撼彈結束1年8個月的婚姻生活，宋仲基聲明強調，比起指責哪方的錯誤，兩人更想圓滿結束婚姻，盡快從傷痛走出，宋慧喬則說兩人離婚是因「無法克服雙方個性差異」，另有傳言指兩人感情生變可能跟經濟、生子問題有關。

婚變後，宋慧喬出現在公眾場合便拿掉婚戒，去年底拍廣告時又將戒指戴上，一度傳出雙宋可能復合，但被知情人士打槍，直言：「兩人復合的可能性幾乎為0%」。據《biz.hankook》報導，宋仲基最近大動作拆掉婚前購入的新房，公告顯示會新建一棟地下三層、地面上兩層的新樓。

然工作人員解釋，該處工程早在2018年11月就獲得建築許可證，因故一直延宕，直到今年2月才開始動工，預計今年6月完成新房。

(中時電子報)