由「喜劇達人」羅美蘭主演的最新荒唐爆笑喜劇《政客誠實中》，故事敘述國會議員候選人朱尚淑，在選舉前夕突然無法說謊，而引發一連串荒唐至極的爆笑情況。個性爽朗的羅美蘭豪氣地立下「最狂票房公約」，「如果觀影人數破1500萬，我就出來參選！」飾演幕僚的金武烈笑說：「那我就繼續當羅美蘭的幕僚。」先前片商公布電影海報，有網友一看，發現羅美蘭竟撞臉金曲歌王林俊傑，神相似99%的兩人，被網友笑稱「根本姊弟」，意外引起討論。

羅美蘭放話觀影人數破1500萬就出來參選。（圖／車庫娛樂提供）

羅美蘭透過《政客誠實中》詮釋演藝生涯中最搶眼的角色，再度展現獨特的幽默演技風格，她表示：「這次分量很多，我出現的部分大概占了98%，覺得壓力很大。而且又是喜劇片，很苦惱該如何逗笑大家。」羅美蘭透露自己帶著殺身成仁之心詮釋「朱尚淑」一角，這也是她首次如此竭盡全力投入作品，下定決心要讓觀眾大笑。

片中不僅有許多荒謬無厘頭的紓壓笑哏，同時也以逗趣的方式嘲諷現代社會荒唐的選舉生態，像是飾演國會議員候選人的羅美蘭，為了博取同情票竟謊稱自己的親奶奶已過世，讓奶奶無法活得光明磊落；為了證明自己是庶民，只好半夜才從平民住宅偷偷溜回未公開的豪宅；明知道有些政見完全無法實行，卻仍口若懸河向選民誇下海口。然而她卻在選舉前夕突然變成只能說實話的候選人，面對選民、政界大老、金主甚至是自己的丈夫，都只能說出內心話，令她的幕僚傷透腦筋。《政客誠實中》4月10日在台上映。

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(中時電子報)