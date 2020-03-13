清明節4天連續假期即將到來，台灣高鐵公司檢視旅客訂位狀況後，針對目前訂位較踴躍時段再加開6班次列車（南下4班、北上2班），3月15日凌晨0時起開放購票。高鐵公司強調，為降低旅可被傳染新冠肺炎風險，疏運期間所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡之使用。

高鐵祭出多項防疫措施，繼桃園站後，台北站昨日再完成3台醫療級紅外線體溫量測儀測試啟用，各車站也在旅客出入頻繁處，如進站閘門區、自動售票機、電梯及服務台旁也增加設置消毒酒精，協助旅客清潔防疫，並將車站消毒頻率也由原本每4小時一次增加為每2小時一次。高鐵各列車洗手間也已加大水量，預計自3月16日起，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒。

高鐵表示，為降低感染風險，自4月1日至6日為期6天的清明假期疏運期間，所有車次一律實施全車對號座，並暫停使用定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡。高鐵於清明假期疏運共加開190班次列車（南下83班、北上107班），總計6天提供1056班次、104萬4384個座位。

高鐵指出，台中站與左營站預計清明連假前完成安裝紅外線體溫量測儀，屆時包括台北、桃園、台中、左營等4座人潮最多車站，將完成架設共12台紅外線體溫量測儀，以因應清明連續假期大量人潮之防疫需求。若系統測得體溫過高，將再以額溫槍進行二度確認，如果體溫超過37.5℃，則將勸導旅客返家休養或前往就醫，若因此衍生退票，將免收手續費。

由於4月1日、4月6日均為上班日，旅客仍有上班通勤的需求，敬請旅客提早訂票，以免耽誤行程。持有定期票、回數票的旅客，高鐵公司會提供展延相對應天數。

(中時 )