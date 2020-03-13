受惠美道瓊期等3大期指，向全球股市吹起反攻號角，除澳洲股市由黑翻紅，大漲逾4%外，亞股包括日本、南韓、大陸滬深兩市與香港等主要股市的跌幅也明顯收歛。台股也未例外，加權指數早盤一度狂殺700多點，尾盤電子股向上急拉，股王大立光也收復4000元大關，加上鴻海及台積電跌幅收歛，終場下跌293點，收在10128，站在10100點之上，短線隱現伺機反彈契機。

美道瓊期盤中戲劇性由大跌轉為大漲，還一度強彈逾700點，主要原因係美朝野針對防治新冠肺炎疫情達成共識，簡單的說，就是美國人可免費至醫院檢測，而不用掛號及付龐大檢測費用。該消息使美境內防疫工作呈現一大突破，激勵多方吹起反攻號角，自低檔大幅反彈。

受惠道瓊期等3大期指大反彈，亞股走勢也出現低檔搶補訊號，台股也未例外，不僅檯面上多檔電子股打開跌停板，還有信驊股一度直衝漲停，不過，當沖帽客攪局，使信驊終場仍收小黑，但金像電、鈊象與精測等股則維持大漲榮景。

權值中，今力守榮面包括廣達、聯發科及股王大立光，餘台積電、台塑四寶、國泰金、鴻海、富邦金、兆豐金、統一、遠東新、中信金及中華電等，雖持續向下修正，但低檔多遺有長下影線，短線隱具反彈契機，值密切追蹤。

集中交易市場收盤係下挫293.45點，報10128.87點，單日跌幅2.82%，成交3021.82億元。這局面與早盤一度大跌逾700點，最低點一度來到9636點，已明顯出現好轉，且技術線型還出現小陽線，短期若美股下修不再惡化，盤勢有機會在萬點大關附近架構底部區後，適度向上反彈。

除了美期急拉翻紅外，財政部長蘇建榮也在一早親上火線信心喊話，強調國安基金將密切關注，適時因應，只要符合進場要件，將召開臨時委員會議，採行必要措施，以穩定國內股市。

(中時電子報)