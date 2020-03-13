29歲的民眾黨新秀、F奶甜姐兒蔡宜芳的不倫戀，讓民進黨台北市議員王世堅躺著也中槍！外界都在關注王的看法，對此，王世堅也發聲了，但是王並未對婚外情多有著墨，重點放在砲轟台北市長柯文哲用人不當的問題上。

蔡宜芳被踢爆與台北市長柯文哲心腹大將張益贍不倫戀，向來挺柯到底的網紅「館長」陳之漢日前在直播發表對蔡宜芳不倫戀的看法，館長強調自己不是要幫柯文哲講話，接著忍不住笑稱：「你看我們世堅哥，也是常常帶助理去開…開開開旅館嘛，呵呵呵對不對，是不是這樣。我們的恰吉也曾經幹過這種事。」網友大笑，王世堅躺著也中槍！

對此，王世堅也發聲了！王世堅昨在政論節目《台灣向前行》上表示，不過王世堅沒有對不倫戀多有著墨，把重點放在柯文哲和張益贍上。王認為，前台北市長陳水扁、馬英九時期，接任台北市文化基金會職務的人士都和文化領域有關，但看看張益贍的學經歷，和過去工作背景，都沒有相關。他不客氣地說，柯文哲就是公器私用，把這個職位給張益贍，這種用人哲學，會讓柯文哲的嗡嗡嗡和公開透明的形象毀於一旦。

(中時電子報)