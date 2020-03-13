台北地院審理私菸案，今傳喚華航空品處副總邱彰信、協理于堯、小組長黃川禎、職員陳穎彥及國安局特勤中心警安組上校副組長林志建等人到庭，除林志建認罪外，華航「團隊」皆否認犯罪。

北院今開庭，首先審理林志建部分，因林認罪，未聲請調查證據，不到10分鐘就開完庭；華航邱彰信等人部分，則一一就法官整理的爭點。

其中，黃川禎的律師邊國鈞針對已被查扣的9200條菸品，表示並未交付到購買者的手上，應屬於貪污治罪條例中所指的「未遂」；陳穎彥的律師謝啟明則說，陳男只是負責拖運貨品到機邊，不知道免稅菸品一事，也不知道國安人員要怎麼把貨運出關。

檢方則說，辯護律師所提意見，都已涵蓋在法院整理的爭點之中，因此不做任何文字調整，未來會在論告時建立犯罪事實，對被告答辯逐一論駁。

另外，辯護方就相關爭點聲請函詢外交部、華航公司，並傳喚黃川禎、吳宗憲、張恒嘉等人作證，檢方也希望透過函詢華航，釐清銷售免稅商品有無相關獎懲制度，法官庭末諭知候核辦。

(中時 )