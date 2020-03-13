苗栗縣南庄鄉長補選競選活動已自11日起開跑，12日下午傳出候選人之一的徐沐蘭，掛在南庄東村老街馬路旁的一面競選旗幟，遭人吐檳榔汁污損，經向南庄分駐所報案，警方循線查出一名涉嫌倪姓民眾，坦承向旗幟吐檳榔汁，詢後，警方已將倪某依污損罪嫌函送分局續查。
南庄鄉長補選，目前有3人參選，包括解職鄉長邱梓增的妻子羅春蓮代夫出征，鄉代會主席黃順源，以及前鄉公所祕書徐沐蘭等3人，競選活動從11日起正式展開，將在3月21日舉行投票。
12日下午，有民眾行經東村發現路旁一面徐沐蘭的競選旗幟，被不明人士吐了一口檳榔汁在上面，民眾隨通知徐沐蘭競選總部，由總部向南庄分駐所報案，警方立即到場蒐證，查扣污損旗幟，並根據周邊監視器影像追查，在12日晚間查出涉案倪姓男子並傳喚到案調查。
倪姓男子是南庄當地人，他辯稱是經過隨意吐檳榔汁，才不慎污損。徐沐蘭競選總部得悉後呼籲，希望大家以平和、乾淨的方法來進行這場選舉，不要弄得大家劍拔弩張，打壞了鄉親感情，還污染了南庄的好山好水。警方詢後已將倪某先行請回，案件移送分局偵辦中。
(中時 )
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