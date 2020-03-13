全球各地都受到玩家歡迎的知名手遊《Pokémon GO》，原訂 3 月 15 日將舉辦本月社群日(Community Day)活動。不過目前官方已提早宣布，今年 3 月社群日確定延期舉辦，並公布了補償辦法，訓練師們可以特別留意。

《Pokémon Go》官方提早宣布，原定 3 月 15 日舉辦的凱西(Abra)社群日確定延期。延到什麼時候舉辦，並沒有明確公布。頗有可能讓凱西直接遞補，成為 4 月社群日的主角，但一切需要等候官方確認才能算數。針對 3 月社群日延後的政策，官方並沒有特別公布原因，但因為新冠肺炎疫情，先前《Pokémon Go》在日本、義大利、韓國等疫情比較嚴重地區的活動都已停辦，而社群日主要是鼓勵訓練師可以走出家中，前往各地抓寶，與其他訓練師互動的機制，因此推估 3 月凱西社群日延期也可能是被疫情影響，必須要主動降低群聚感染的機會所致。

由於取消了凱西社群日，《Pokémon Go》官方也提出了補償措施，在另行公布凱西社群日相關政策前，遊戲內將帶來幾項改變：(1)每位訓練家可以1枚寶可幣交換30個薰香（效果延長為1小時）的組合(本組合僅可交換一次，可在商店中兌換)；(2)孵蛋所需的行走距離減半。(3)旋轉寶可補給站的轉盤時將更容易得到友情禮物。(4)寶可夢的棲息地將增加，野生寶可夢的出現也因此增加。從內容來看，主要是補償內容是在玩家因疫情被迫降低外出走動頻率的狀態下，仍舊能維持與過去差不多的獎勵與抓寶收穫。

雖然 3 月凱西社群日取消，可能讓不少訓練家覺得失望。但是官方已經確認 3 月 14 日將會開打GO對戰聯盟第 1 季，坐在家裡就可以跟全球玩家連線對戰；此外，3月底的周末也將推出直擊！古生代寶可夢之謎！」特殊調查(需要購票，票價NT$270)；此外，3月份還有很多特別的團體戰，騎拉帝納(別種型態)、勾帕路翁、洛奇亞都將在不同時間加入特別團體戰，《Pokémon Go》玩家們仍舊可以多多期待。

(中時電子報)