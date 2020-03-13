鹿港十宜樓修復開工，各界期待。（吳敏菁攝）

鹿港十宜樓修復開工，各界期待。（吳敏菁攝）

鹿港十宜樓是所有遊客必訪文化勝景，更列入國小課本，吸引全國親子遠道來做「功課」，珍貴文化資產是鹿港人驕傲，宜琴、琴書、宜畫等十宜，風雅詩韻讓人神馳，但親睹年久失修讓人不捨，歷經了有志之士奔走20載，13日十宜樓修復終於開工，縣長王惠美表示將投入4500萬元，形成小鎮文資新亮點，打造文化歷史廊道。

縣長王惠美細數典故，十宜樓又稱「跑馬樓」，是鹿港八郊中的廈郊，來因跑馬廊與底下的金盛巷形成十字，也因「宜琴、宜棋、宜詩、宜酒、宜畫、宜花、宜月、宜博、宜煙、宜茶」取名為「十宜樓」。鹿港竹枝詞曾提及：「九曲巷中 風不到，十宜樓上 士閒吟」是何等風雅啊，未來修復後將活化為文化場域，展示廈郊文史、辦理講座、文史導覽等，作為推動其成為文化資產修復活化的重要據點之一。

慶昌行內部還有天井，彩繪，讓人見識了鹿港第一古豪宅的雅致。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

十宜樓又稱馬跑樓，引領神馳昔日的風雅、詩韻。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

十宜樓又稱馬跑樓，引領神馳昔日的風雅、詩韻。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

所有權人代表陳澤昭醫師感謝縣長、文化部，許多人促成，讓鹿港文化、觀光產業多一個景點、說故的地方，慶昌行故事非常多，正整理中。 所有權代表，也是文史工作者莊研育表示，希望民間一起來，配合政府修繕具歷史背景傳統老屋，將老屋串連起來，讓鹿港處處有看頭，過去大家都只能從九曲巷外圍遠看鹿港十宜樓的平台建築，修復以後會開放供民眾參觀，讓大家瞭解廈郊商行慶昌陳家的歷史風華。

這次修復開工，讓人一窺了深具代表性傳奇古豪宅，深縱的街屋從中山路延伸到金盛巷，前段二坎二進一院，後段連接左右共三間房屋相通，室內樓井、彩繪、木雕精美，建築年代約清乾隆嘉慶，200年歷史了，讓人見識到什麼叫「深入堂奧」，什麼叫庭院深深深幾許啊！

慶昌行到意樓「慶昌一條街」，見證廈商生活型態，市街居住性巷道中十宜樓為文人墨客吟詩誦對的聚會場所，繼而發展出連結兩側房舍的特殊建築結構跑馬廊。修復完後將呈現在地的文化與故事。

當年慶昌一條件興蓋，是轟動地方大事紀。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

文化局局長張雀芬表示修復包含兩戶面積，長36.45公尺，兩戶總寬10.15公尺，總地坪約370平方公尺、樓地板面積約760平方公尺，包含了建築本體、清理彩繪、泥塑及天井景觀、整體木作、牆體修復，結構補強、蟲蟻防治等，預計2021年10月完成。

(中時 )