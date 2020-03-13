嘉義縣一所高中的黃姓男老師，兼任樂旗隊指導老師，帶樂旗隊學生搭遊覽車到高雄夢時代遊玩、到嘉義看表演，未成年女學生坐在他身邊，他趁機把手伸進女生的衣服內摸胸、大腿，還拉女生的手撫慰他的陰莖，嘉義地檢署13日依妨害性自主罪起訴黃師。

檢方偵結指出，黃師於2019年2月17日晚間，利用LINE與女學生聊天，引誘女學生視訊她洗澡裸露胸部、陰部的畫面，供他觀賞，2018年12月31日在去高雄玩的遊覽車上摸女學生的胸部及大腿，2019年2月26日帶樂旗隊到嘉義市文化中心看嘉義國中成果發表演之際，在觀眾席上，拉著女學生的手隔著褲子摸他的陰莖。

黃師坦承在車上及表演廳觀眾席上與女學生同坐，於視訊時也要求女學生拿掉浴巾，但否認有任何猥褻舉動，只是把手放在女學生的大 腿上，要女學生拿掉浴巾是開玩笑，她也沒有照做。

學校表示，去年接獲女學生家長投訴，召開性平等教育委員會調查，並對黃師停課，調查後已解聘黃師。

(中時 )